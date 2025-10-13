В Москве предотвратили теракт против офицера Минобороны

В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что организатором теракта был сторонник запрещенной в России международной террористической организации ИГ

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Задержаны четверо подозреваемых в причастности к теракту, в том числе уроженец одной из стран Центральной Азии, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"ФСБ предотвращен диверсионно-террористический акт в отношении одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ, организованный украинскими специальными службами совместно с главарями международной террористической организации "Исламское государство" (признана террористической, запрещена в РФ)", - сообщили в ЦОС.

"Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 м. В результате реализованных мероприятий в Москве задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии - непосредственный исполнитель террористической акции", - сообщили в российской спецслужбе.

По замыслу украинских спецслужб должен был погибнуть и сам исполнитель. По данным ФСБ, предполагаемый исполнитель теракта был завербован в интересах украинских спецслужб функционером международной террористической организации "Исламское государство" Саидакбаром Гуломовым 1979 года рождения, объявленным в международный розыск компетентными органами России и Узбекистана.

"По заданию украинских кураторов С. Гуломов с территории Украины и стран Западной Европы дистанционно руководил действиями исполнителя посредством нескольких зарубежных мессенджеров", - сообщили в ЦОС. Он обеспечил исполнителя необходимыми денежными средствами, данными об объекте покушения, а также взрывчаткой и другими компонентами для изготовления СВУ, которые были нелегально заброшены на территорию нашей страны спецслужбами Украины с использованием БПЛА. "По данным ФСБ России, Гуломов причастен к убийству начальника войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Кириллова, организованному украинской военной разведкой, что еще раз свидетельствует о тесной связи между киевским режимом и международными террористическими организациями", - подчеркнули в ЦОС.

В свою очередь задержанные россияне ранее помогали в работе украинских кол-центров - администрированию абонентских терминалов пропуска трафика телефонных звонков - сим-боксов и GSM-шлюзов, используемых для организации агентурной связи, координации мошеннической и иной противоправной деятельности украинских кол-центров на территории РФ. По факту предотвращенного теракта следственным управлением ФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 4 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ.

