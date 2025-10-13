Статья
Киев и "Исламское государство" готовили теракт в Москве. ФСБ помешала им
Редакция сайта ТАСС
06:55
обновлено 07:42
ФСБ предотвратила в Москве теракт против высокопоставленного офицера Минобороны. ТАСС собрал главное о ситуации из сообщений ЦОС службы.
- Преступление готовилось по заданию спецслужб Украины.
- В подготовке участвовали главари запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
- Преступление планировалось совершить в одном из густонаселенных районов Москвы.
- Радиус поражения бомбы, которую хотели использовать террористы, достагал 70 м.
- Задержаны четверо подозреваемых.
- В их числе трое россиян и уроженец одной из стран Центральной Азии.
- Он должен был стать непосредственным исполнителем теракта и погибнуть при его совершении.
- Взрывчатку ему доставили дроном. Мужчина заложил ее в велосипед и должен был оставить бомбу у подъезда жертвы.
- Один из задержанных россиян сообщил, что ему предложили заплатить, чтобы он прикрепил противоугонный замок к велосипеду.
- Вербовщика ИГ, который нашел исполнителя, зовут Саидакбар Гуломов, он 1979 г.р.
- Гуломов, по данным ФСБ, причастен к убийству начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
- Россия и Узбекистан ранее объявили его в международный розыск.
- Он руководил действиями исполнителя из Западной Европы и с Украины.
- Он обеспечил исполнителя деньгами и данными об объекте покушения.
- ФСБ также показала видео с одним из задержанных. На нем он дает признательные показания.
- Задержанные россияне раньше помогали кол-центрам с Украины.
- Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки.
- Гуломова внесли в РФ в перечень террористов и переобъявили в розыск по делу о теракте.