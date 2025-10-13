Реклама на ТАСС
Киев и "Исламское государство" готовили теракт в Москве. ФСБ помешала им

06:55
обновлено 07:42
ЦОС ФСБ России/ ТАСС
ФСБ предотвратила в Москве теракт против высокопоставленного офицера Минобороны. ТАСС собрал главное о ситуации из сообщений ЦОС службы.

  • Преступление готовилось по заданию спецслужб Украины.
  • В подготовке участвовали главари запрещенной в России террористической организации "Исламское государство".
  • Преступление планировалось совершить в одном из густонаселенных районов Москвы.
  • Радиус поражения бомбы, которую хотели использовать террористы, достагал 70 м.
  • Задержаны четверо подозреваемых.
  • В их числе трое россиян и уроженец одной из стран Центральной Азии.
  • Он должен был стать непосредственным исполнителем теракта и погибнуть при его совершении.
  • Взрывчатку ему доставили дроном. Мужчина заложил ее в велосипед и должен был оставить бомбу у подъезда жертвы. 
  • Один из задержанных россиян сообщил, что ему предложили заплатить, чтобы он прикрепил противоугонный замок к велосипеду.
  • Вербовщика ИГ, который нашел исполнителя, зовут Саидакбар Гуломов, он 1979 г.р. 
  • Гуломов, по данным ФСБ, причастен к убийству начальника войск РХБЗ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
  • Россия и Узбекистан ранее объявили его в международный розыск.
  • Он руководил действиями исполнителя из Западной Европы и с Украины.
  • Он обеспечил исполнителя деньгами и данными об объекте покушения.
  • ФСБ также показала видео с одним из задержанных. На нем он дает признательные показания.
  • Задержанные россияне раньше помогали кол-центрам с Украины.
  • Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту и незаконном обороте взрывчатки.
  • Гуломова внесли в РФ в перечень террористов и переобъявили в розыск по делу о теракте.

 

  

