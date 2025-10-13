Статья

Киев и "Исламское государство" готовили теракт в Москве. ФСБ помешала им

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

ФСБ предотвратила в Москве теракт против высокопоставленного офицера Минобороны. ТАСС собрал главное о ситуации из сообщений ЦОС службы.