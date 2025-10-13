Задержанный за попытку теракта против сотрудника Минобороны дал признательные показания
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Выходец из Центральной Азии, задержанный за попытку теракта против высокопоставленного офицера Минобороны России, дал признательные показания. Это следует из видео, распространенного ФСБ России.
Он дал подробные показания по делу. "Я приехал в Россию по заданию члена "Исламского государства" (признана в РФ террористической организацией) Гуломовым, чтобы совершить теракт. Он мне сказал, что надо "большого" военного убить. Вот тогда я понял, это задание Украины", - сказал задержанный.