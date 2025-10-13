Бомбу исполнителю теракта против сотрудника Минобороны РФ передали дроном

Задержанный сообщил, что должен был подготовить бомбу и оставить у подъезда

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ России/ ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Исполнителю теракта против высокопоставленного сотрудника Минобороны России передали бомбу дроном, мужчина заложил ее в велосипед возле подъезда. Об этом сообщил задержанный в своих показаниях, видео которых распространила ФСБ.

Читайте также

Киев и "Исламское государство" готовили теракт в Москве. ФСБ помешала им

Задержанный - выходец из Центральной Азии, он готовил теракт по заданию украинских спецслужб. "Эту бомбу, чтобы приготовить, они отправили мне через дрон. Потом приказали мне бомбу подготовить и около подъезда поставить", - сказал мужчина. Как следует из видео ФСБ, бомба была заложена в велосипед, который разминировали при помощи робота-сапера.

Еще один задержанный россиянин, помогавший в работе украинских кол-центров, сообщил, что в мессенджере Telegram ему предложили работу, он должен был прикрепить противоугонный замок к велосипеду. По словам мужчины, кол-центр, где он работал, связан с украинской разведкой.