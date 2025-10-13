В поврежденном от взрыва доме в Алчевске разрушены семь квартир

В расположенной рядом школе выбило около 40 окон

АЛЧЕВСК, 13 октября. /ТАСС/. В Алчевске при взрыве в многоквартирном доме капитальные повреждения получили семь квартир. Еще в 40 выбиты окна. В расположенной рядом школе также выбито около 40 окон, сообщила журналистам глава администрации Алчевска Светлана Гребенькова.

"Пока семь квартир - мы знаем о том, что они пострадали именно капитально. <…> Около 40 квартир, получается, осталось без окон. Школа, которая прилегает к данному многоквартирному дому, также повреждена, там тоже порядка 40 окон выбито", - сказала она.

По решению образовательного учреждения, 13 октября детей перевели на дистанционное обучение. "Сегодня закрывают там тепловой контур", - пояснила Гребенькова.

Помощь по замене оконных блоков в поврежденных квартирах и школе готовы оказать шефы из Вологодской области. Жителям дома также помогают активисты "Единой России". Для людей открыты пункты временного размещения. Там находятся 10 человек.

Решение о дальнейшей эксплуатации дома будет принято после обследования и заключения экспертов, добавила глава Алчевска.