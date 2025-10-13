Выброшенная из окна дома в Уфе девочка находится в стабильно тяжелом состоянии

Ребенок с телесными повреждениями был доставлен в больницу 9 октября

УФА, 13 октября. /ТАСС/. Врачи оценивают состояние девочки, которую отец выбросил из окна многоквартирного дома в Уфе, как стабильное крайне тяжелое. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве здравоохранения Республики Башкортостан.

"Состояние крайне тяжелое, стабильное", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, утром 9 октября подозреваемый выбросил из окна квартиры на четвертом этаже по улице Ульяновых в Уфе свою двухлетнюю дочь. Ребенок с телесными повреждениями был доставлен в больницу. Следственное управление СК РФ по республике возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Мужчина был задержан, в отношении него 10 октября избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. При допросе отец девочки на контакт не пошел, каких-либо показаний не дал. Следователь назначил в отношении него судебно-медицинскую и стационарную психолого-психиатрическую экспертизы.