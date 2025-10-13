Главреду Baza продлили домашний арест на два месяца

Глеб Трифонов не возражал против продления домашнего ареста, но его адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения на запрет определенных действий

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил на два месяца домашний арест главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову, обвиняемому в даче взяток группой лиц сотрудникам МВД. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Трифонова Г. А. в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 20 декабря", - сказала судья.

Читайте также

Что известно о деле в отношении журналистов Baza

Трифонов не возражал против продления домашнего ареста, но его адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения на запрет определенных действий. В итоге Трифонов поддержал своих адвокатов.

Вместе с Трифоновым по делу о даче взяток сотрудникам полиции в обмен на информацию для публикаций проходит обвиняемая продюсер Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова. Они признали вину и находятся под домашним арестом.

Три сотрудника полиции из разных регионов, обвиняемые в получении взяток от журналистов Baza и в превышении должностных полномочий, находятся в СИЗО. Они признали свою вину и сотрудничают со следствием.