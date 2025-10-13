Главреду Baza продлили домашний арест на два месяца
МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы продлил на два месяца домашний арест главному редактору Telegram-канала Baza Глебу Трифонову, обвиняемому в даче взяток группой лиц сотрудникам МВД. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Удовлетворить ходатайство следователя о продлении меры пресечения в отношении Трифонова Г. А. в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, до 20 декабря", - сказала судья.
Читайте также
Что известно о деле в отношении журналистов Baza
Трифонов не возражал против продления домашнего ареста, но его адвокаты ходатайствовали об изменении меры пресечения на запрет определенных действий. В итоге Трифонов поддержал своих адвокатов.
Вместе с Трифоновым по делу о даче взяток сотрудникам полиции в обмен на информацию для публикаций проходит обвиняемая продюсер Telegram-канала Baza Татьяна Лукьянова. Они признали вину и находятся под домашним арестом.
Три сотрудника полиции из разных регионов, обвиняемые в получении взяток от журналистов Baza и в превышении должностных полномочий, находятся в СИЗО. Они признали свою вину и сотрудничают со следствием.