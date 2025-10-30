Статья

"Это не авиакатастрофа, это убийство": как самолет протаранил дом в Новосибирске

26 сентября 1976 года в Новосибирске случилась трагедия: самолет-кукурузник Ан-2, вылетевший из аэропорта Северный, протаранил жилой дом. Как выяснили впоследствии, это была не ошибка пилота, а умышленное покушение на убийство. Побеседовали с экспертами о произошедшем и о том, что после этого и подобных случаев поменялось в сфере авиаперевозок

Дом №43/1 на Степной улице © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

"Ищите меня на улице Степной, дом №43/1. Прощайте, моя фамилия — Серков", — ответил недоумевающему диспетчеру пилот Ан-2, поднявшийся без разрешения в небо.

Владимир Серков, молодой человек 23 лет от роду, приехал в новосибирский аэропорт Северный ранним воскресным утром 26 сентября 1976 года. Он беспрепятственно прошел медицинское освидетельствование, показав врачу поддельное оперативное задание. Дежурный, хорошо знавший пилота, без каких-либо подозрений отдал ему ключ зажигания. Летчик сказал, что проверит двигатель и перегонит Ан-2 по земле на стоянку, находившуюся на территории Северного, диспетчер дал добро, но Серков самовольно поднялся в небо.

По данным историка, краеведа, автора нескольких книг по истории Новосибирска Константина Голодяева, кукурузник (разговорное название советского многоцелевого самолета Ан-2, широко применяемого в сельском хозяйстве) без пассажиров, опустившись на предельно низкую высоту, врезался в стену между третьим и четвертым этажами первого подъезда дома на улице Степной в Ленинском районе города, пробив в стене дыру около двух метров в диаметре. Покореженный самолет рухнул у подъезда, двигатель отбросило в глубь дома, а топливо из бака — около 800 литров бензина — выплеснулось на лестничную клетку и загорелось.

"Это не легенда, это настоящая трагедия"

"События сентября 1976 года, когда самолет Ан-2 был направлен летчиком Серковым в жилой дом на улице Степной, неверно называть авиакатастрофой. Это было преступление, умышленное убийство. Это не легенда, это настоящая трагедия. Серков поднял в воздух самолет и направил его на жилой дом, где, как считал пилот, должны были находиться его жена с двухлетним сыном", — поделился Голодяев.

Но супруга пилота вместе с ребенком и тещей уехали на дачу. Серковы были в процессе развода, которого Владимир не хотел. Он планировал уехать работать на Север, а одним из необходимых для этого условий было соответствующее семейное положение. Состояние здоровья пилота тоже не было блестящим. По словам эксперта, Серков жаловался на частые головные боли, но за медпомощью не обращался из опасения лишиться работы.

Еще одна возможная причина, из-за которой он мог задумать преступление, — летчик увидел жену с другим мужчиной. За несколько дней до трагедии Серков сказал, что скоро прилетит к ней, но никто и не мог предположить, что это была реальная угроза.

"В газетах не было ни строчки"

В то утро жители дома проснулись от необычного звука — жужжания, после чего увидели самолет. Он несколько минут летал над домом кругами. Считается, что точно прицелиться пилоту помешал тополь, растущий во дворе. Но Серков все же решился на таран и врезался в стену пятиэтажки, после чего самолет рухнул.

Ан-2 © ТАСС

"В доме начался пожар. Людей спасали через окна, некоторые прыгали сверху. Но кто-то так и не смог выбраться: четыре человека сгорели (из них трое — дети), некоторые умерли немного позднее", — рассказал краевед Голодяев.

Не прошло и пяти минут после тарана, а неравнодушные прохожие уже добрались по балконам до пятого этажа, стали сооружать "лестницы" из простыней, по которым можно было спуститься вниз, и помогали выбираться женщинам и детям. Внизу стихийно образовавшиеся группы растягивали одеяла, на которые прыгали люди. Крики людей из горевшего дома были слышны далеко вокруг.

На месте трагедии погибли шестилетние братья, а также их 25-летняя тетя. Мама малышей не перенесла горя и через неделю умерла от сердечного приступа. Еще один четырехлетний мальчик и его мама получили сильные ожоги и умерли в больнице спустя несколько дней. Всего различные травмы получили 11 человек, рассказал историк.

Погиб и пилот Серков.

Новость о трагедии быстро облетела Новосибирск. Но в СМИ не было ни строчки. Документы, связанные с трагедией, до сих пор не рассекречены. "Основная версия основывается лишь на воспоминаниях. Но погибли люди, в том числе дети. И это были шок, горе. Несмотря на отсутствие в открытом доступе документов и причины этого поступка, моральная его оценка также остается прежней — это ужасное преступление", — сказал Голодяев.

Психология пилота

История Серкова, к сожалению, не единственная. За четыре года до ЧП в Новосибирске похожая история произошла в Ворошиловграде (ныне Луганск). 27 марта 1972 года пилот Ан-2 направил самолет на жилой дом, где жили его жена и теща, которые якобы его эмоционально изводили. Никто кроме пилота не погиб, несмотря на значительные разрушения.

Дом на улице Степной стоит до сих пор. После тарана самолетом он не рухнул. За одну зиму два подъезда отремонтировали и заселили людей. Панели в здании заменили — правда, они теперь другого цвета. Огромная двухметровая дыра осталась лишь на фото и в памяти очевидцев. Никаких мемориальных табличек на пятиэтажке нет. Тополь, помешавший пилоту прицелиться, несколько лет назад срубили. Однако память людей не стереть — трагедию до сих пор помнят, но о ней по-прежнему не принято говорить громко.

Дом № 43/1 на Степной улице © Кирилл Кухмарь/ ТАСС

Как рассказал авиаэксперт, основатель сервиса безопасности полетов и сертификации RunAvia.ru для беспилотных и легких воздушных судов Андрей Патраков, с 1964 года в летных училищах официально был введен психологический отбор и анализ летной работы курсантов, но в рамках медосвидетельствования наблюдение за психологическим состоянием пилотов не было развито.

"Тут важно подчеркнуть, что даже при развитии этого направления в контроле за психическим состоянием пилотов оно прежде всего держало фокус на способностях пилотов выполнять свои функции при высокой нагрузке и стрессах с целью обеспечения безопасности полетов. В те годы авиационная психология еще не сталкивалась с аналогичным поведением пилотов и не была направлена на выявление подобных намерений", — рассказал Патраков.

Как показала громкая авиакатастрофа, произошедшая в 2015 году (пилот намеренно направил Airbus A320 в горы во Франции, что привело к гибели всех 150 человек на борту), деструктивные наклонности не только не мешают хорошо выполнять обязанности пилота, но и сложны для выявления, считает эксперт. Однако после подобных катастроф были разработаны специальные правила и методики оценки и мониторинга психического состояния пилотов для выявления на ранних стадиях подобных проблем с психикой.

"Сейчас все пилоты в обязательном порядке проходят психологическое тестирование при приеме на работу. В рамках ВЛЭК (врачебно-летная экспертная комиссия) они регулярно проходят обследование всего психофизиологического здоровья и в обязательном порядке должны предоставить положительное заключение от психиатра. В авиакомпаниях в рамках процедур выполнения CRM (Crew resource management — система управления ресурсами экипажа, организующая коллективную защиту от опасностей и ошибок — прим. ТАСС) члены экипажа также помогают выявлять психические проблемы через контроль друг друга. Такие процедуры внедряются и у нас, в России", — добавил Патраков.

Другие авиационные инциденты

Помимо психологического состояния пилотов, причинами авиакатастроф, повлекших наибольшее число жертв, часто выступают другие факторы. Так, одной из самых известных трагедий XXI века остается теракт 11 сентября 2001 года, когда угонщики направили пассажирские самолеты в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и в Пентагон, а четвертый — разбился в Пенсильвании. Тогда погибло около 3 тыс. человек.

Другой известный случай — 27 марта 1977 года на Канарах случилась крупнейшая в истории авиации катастрофа — столкновение двух Boeing 747. В результате случившегося погибли 583 человека. Похожий случай произошел в 2002 году — столкновение над Юберлингеном. Это крупная авиационная катастрофа, произошедшая над Боденским озером в Германии, когда в воздухе столкнулись пассажирский самолет Ту-154 "Башкирских авиалиний" и грузовой Boeing 757 компании DHL, в результате чего погиб 71 человек, включая 52 ребенка. Как установило расследование, к трагедии привели ошибки диспетчера, уставшего из-за переработки и не заметившего, как два борта опасно сближались друг с другом.

Среди авиакатастроф особое место занимает гибель команды "Локомотива" в 2011 году — это трагедия, произошедшая 7 сентября 2011 года под Ярославлем, когда самолет Як-42Д с хоккейной командой на борту разбился при вылете, унеся жизни 44 человек из 45 находившихся на борту. Здесь причиной крушения были признаны ошибки пилотов.

Гибель еще одной спортивной команды в результате авиакатастрофы произошла ранее — 11 августа 1979 года. В небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета, погиб весь основной состав ташкентского футбольного клуба "Пахтакор", включая 14 игроков, тренеров и административный персонал. Команда направлялась на матч чемпионата СССР.

31 октября 2015 года в Египте в 100 км от Эль-Ариша на севере Синайского полуострова потерпел крушение самолет, летевший в Санкт-Петербург. На борту находились 224 человека — 217 пассажиров и семь членов экипажа. По сообщению египетских властей, все они погибли. Это крупнейшая по числу жертв катастрофа в истории гражданской авиации РФ. Впоследствии было установлено, что крушение произошло в результате террористических действий.

По данным ТАСС, в десяти крупнейших катастрофах самолетов российской гражданской авиации погибли более тысячи человек. Из этих катастроф четыре произошли за пределами России, в одном случае лайнер был сбит зенитной ракетой над международными водами.

Никита Минин