Очевидец рассказала, как пережила взрыв в доме в Алчевске

Светлана Микитюк также сообщила, что в квартире на этаже, где произошел взрыв, велся ремонт

АЛЧЕВСК, 13 октября. /ТАСС/. Проживающая в доме в Алчевске, где произошел взрыв, Светлана Микитюк рассказала журналистам, как пережила ЧП. По ее словам, в квартире выбило все двери, завалилась стена. В подъезде заклинило лифт. Она очень испугалась, выбиралась самостоятельно.

"Я только убрала в квартире, посмотрела телевизор и уже готовилась ко сну. И вдруг - треск, потом клуб мусора. Стена упала между соседом и между моей спальней. И я хотела пойти документы взять, а дверь не смогла открыть, потому что там все забито обломками", - рассказала она. Ее осмотрел врач, направили в пункт временного размещения, где она и находится сейчас.

Микитюк сообщила, что в одной из квартир на этаже, где произошел взрыв, проводился ремонт, там постоянно никто не проживал. "На седьмом этаже квартира, там ремонт делали. Никто не проживал там постоянно. Соседи только купили квартиру на седьмом этаже. Год, как они делают ремонт", - сообщила Микитюк. Она проживает в доме 48 лет, была председателем домового комитета. Живет в трехкомнатной квартире на восьмом этаже.

Ночью в девятиэтажном доме в Алчевске произошел пожар в квартире на седьмом этаже, частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля. Предварительной причиной стала утечка газа.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц).

В городе ввели режим ЧС. По данным ГУ МЧС России по региону, повреждено 12 квартир, шесть из них разрушены. Эвакуировано 67 человек (из них 3 детей и 2 маломобильных граждан).