Добровольцы прибыли разбирать завалы дома в Алчевске

Также студенты-спасатели участвуют в организации размещения жителей в ПВР

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 13 октября. /ТАСС/. В Алчевск (ЛНР) прибыли 20 добровольцев луганского регионального отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) для помощи в разборе завалов и закрытии теплового контура многоэтажного дома, взорвавшегося и частично обрушившегося в ночь на понедельник, предварительно, из-за утечки газа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-служба ВСКС.

Читайте также

Двое погибших и пострадавшие. Главное о взрыве в жилом доме в Алчевске

"Группировка добровольцев-спасателей Луганского регионального отделения ВСКС прибыла на ликвидацию последствий разрушения многоквартирного жилого дома в городе Алчевск Луганской Народной Республики. Добровольцы приступили к разбору завалов, утеплению теплового контура и оказанию гуманитарной помощи пострадавшим жителям, а также студенты-спасатели участвуют в организации размещения жителей в ПВР (пункт временного размещения - прим. ТАСС). Группировка - два десятка подготовленных добровольцев-спасателей", - сказал собеседник агентства.