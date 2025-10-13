Опубликовано видео нападения на работников скорой помощи в Москве
16:11
ТАСС, 13 октября. Опубликованы кадры нападения иностранца на приехавших по вызову врачей скорой медицинской помощи в Москве.
На кадрах видны момент нападения и допрос обвиняемого.
По внешним признакам он находился в состоянии опьянения.
Злоумышленника доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства и составили административный протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.