На западе Украины произошла драка военкомов с гражданскими

В Тернополе неизвестные люди в балаклавах и военной форме, представляясь военкомами, в течение суток блокировали автомобиль

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Массовая драка сотрудников военкомата и полиции с гражданским населением произошла в Тернополе на западе Украины. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Ранее в Тернополе неизвестные люди в балаклавах и военной форме, представляясь военкомами, в течение суток блокировали автомобиль, в салоне которого находился футболист и тренер одной из местных команд вместе со своей женой. Вокруг стала собираться толпа неравнодушных людей, которые были возмущены действиями людей в камуфляже, те стали вступать в словесную перепалку. Как пишет "Страна", возникла драка между прохожими с силовиками. Вскоре тренеру с женой удалось покинуть место, но потасовка продолжилась.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии сотрудники военкоматов активизируют рейды в общественных местах и избивают задержанных, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.