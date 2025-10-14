Военный суд в Москве рассмотрит дело о покушении на Симоньян и Собчак

Фигурантов обвиняют в совершении пяти преступлений

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Главная военная прокуратура после утверждения обвинительного заключения направит в военный суд в Москве для рассмотрения по существу уголовное дело о попытке покушения на главного редактора RT Маргариту Симоньян и журналиста Ксению Собчак, вину фигуранты не признают. Об этом сообщил ТАСС один из участников делопроизводства.

"После утверждения в прокуратуру обвинительного заключения по уголовному делу в отношении фигурантов его материалы будут направлены надзорным ведомством для рассмотрения по существу в один из столичных военных судов", - сказал собеседник агентства.

По словам другого участника процесса, материалы уголовного дела направят во 2-й Западный окружной суд.

В зависимости от роли и участия фигуранты дела обвиняются в совершении пяти преступлений, предусмотренных УК РФ: участии в деятельности террористической организации, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, возбуждении ненависти или вражды, разбое и хулиганстве (ст. 205.5, ст. 280, ст. 282, ст. 162 и ст. 213 УК РФ). Им вменяется подготовка покушения на Симоньян и Собчак по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), а также избиение людей азиатской внешности.

Среди фигурантов этого дела трое несовершеннолетних, один из них на момент задержания правоохранителями учился в 8-м классе. Подросткам избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Вместе с тем сами фигуранты заявляют, что в их действиях могут содержаться признаки состава совершения преступлений исключительно из хулиганских побуждений, но не планирование покушений на журналистов.

Члены неонацистской группировки "Параграф-88", осуществлявшие разведку по адресам работы и проживания Симоньян и Собчак, были задержаны 14 июля 2024 года в Москве и Рязанской области, сообщали ранее ТАСС в ФСБ. В ходе проведения следственных действий задержанные подтвердили факт подготовки покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн рублей за каждое убийство. Во время следственных действий у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, нацистскую литературу, а также средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения.