В Приморье после нападения собаки на ребенка возбудили уголовное дело

Животное выгуливали без намордника

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 октября. /ТАСС/. Правоохранители возбудили дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью после нападения домашнего пса на двухлетнего ребенка во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Приморскому краю.

"По результатам доследственной проверки о нападении собаки на ребенка следственными органами СКР по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью). Ранее сообщалось, что в средствах массовой информации размещено сообщение, что в августе 2025 года на 2-летнего ребенка возле дома по улице Посьетская во Владивостоке напала и укусила собака", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что ребенок гулял по улице возле дома, и на него напал домашний пес крупной породы, который выгуливался без намордника. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.