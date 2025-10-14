ФСБ показала видео задержания в Сибири курируемого с Украины наркопроизводителя

По данным силовиков, житель Кемеровской области с помощью украинского преступного сообщества создал лабораторию по производству мефедрона

© УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу/ ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/ ФСБ опубликовала кадры оперативной работы по ликвидации точки производства наркотиков в Кемеровской области.

По данным силовиков, житель региона с помощью украинского преступного сообщества создал в Кузбассе лабораторию по производству мефедрона.

Как сообщили ТАСС в управлении ФСБ по Кемеровской области, в нарколаборатории было обнаружено более 38,6 кг наркотика, свыше 1,5 тонн прекурсоров, а также реактор и иные необходимые для производства запрещенных веществ предметы.