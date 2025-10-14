Алек Болдуин разбил машину жены, уворачиваясь от мусоровоза

Актер рассказал, что его подрезал мусоровоз "размером с кита"

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Причиной дорожно-транспортного происшествия, в которое в Нью-Йорке попал американский актер Алек Болдуин и его брат Стивен, стал подрезавший их мусоровоз. С таким утверждением выступил сам актер на своей странице в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По словам Болдуина, с ним и с его братом "все в порядке". Он рассказал, что они ехали на машине его жены Хиларии, которую неожиданно "подрезал мусоровоз размером с кита", поэтому, чтобы избежать аварии, актер "врезался в большое толстое дерево и разбил машину супруги".

Ранее портал TMZ сообщил, что внедорожник Range Rover, в котором находились Болдуины, врезался в дерево в нью-йоркском районе Ист-Хэмптон.

Болдуин ранее был обвиняемым по уголовному делу о непредумышленном убийстве в связи с инцидентом на съемках. Оно было закрыто в июле прошлого года, когда суд в Нью-Мексико согласился с доводами защиты, что прокуратура скрыла часть фактов, которые могли быть связаны с инцидентом.

Инцидент со стрельбой на съемках фильма "Ржавчина" в октябре 2021 года вызвал значительный резонанс в США. Единственным человеком, в отношении которого был вынесен обвинительный приговор, стала в 2024 году Ханна Гутьеррес-Рид. Она работала на съемках специалистом по оружию, суд признал ее виновной в непредумышленном убийстве и приговорил к 18 месяцам тюремного заключения.