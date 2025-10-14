В Калужской области осудили членов преступного сообщества за похищение человека

Им назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 12 до 16 лет

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 14 октября. /ТАСС/. Суд вынес приговор пятерым членам преступного сообщества, которые совершили разбойное нападение и похитили мужчину в Обнинске Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Приговором суда виновным в зависимости от роли и степени участия назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 12 до 16 лет в исправительных колониях особого и строгого режимов, одной участнице преступного сообщества назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет в исправительной колонии общего режима с отсрочкой отбывания наказания в связи с наличием малолетнего ребенка", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Подсудимых признали виновными по ч. 1, 2 ст. 210 (создание преступного сообщества и участие в нем), п. "а" ч. 3 ст. 126 (похищение человека организованной группой), п. "а", "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере). Преступники были задержаны сотрудниками МВД и ФСБ. Кроме того, еще двоих участников преступного сообщества задержали на территории другой страны, проводится их экстрадиция в Россию.

По версии следствия, житель Обнинска познакомился с молодыми людьми в одной из соцсетей, после чего между ними возник конфликт, фигуранты выяснили, где живет потерпевший и приехали в Обнинск. Под предлогом разговора они выманили мужчину из дома, посадили в свою машину и увезли в безлюдное место, где избили и записали происходящее на видео. Злоумышленники похитили машину потерпевшего.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что двое преступников, которых сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали по подозрению в похищении человека в Обнинске, являются гражданами Таджикистана.