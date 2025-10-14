ТАСС: пассажир московского метро выжил после падения под поезд

В оперативных службах сообщили, что пострадавшего осматривают медики

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Пассажир упал под прибывающий поезд на станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии столичного метро, он жив. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Пассажир упал под поезд на станции метро "Текстильщики", его подняли на платформу, предварительно, он выжил, его осматривают медики", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути. Позже движение было восстановлено.