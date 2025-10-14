Решение об обращении в доход РФ активов Момотова вступает в силу незамедлительно

Их рыночная стоимость составляет не менее 9 млрд рублей

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Решение Останкинского суда Москвы о передаче в собственность государства активов рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова вступает в силу незамедлительно. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Решение суда о передаче в собственность РФ имущества Момотова и иных ответчиков считается вступившим в силу сразу после его оглашения", - зачитала судья свое решение.

Генпрокуратура потребовала изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в их числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньонов Ивана и Андрея Марченко. Суд иск удовлетворил. В доход государства перешла сеть бизнес-отелей Morton.