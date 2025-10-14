В ДТП в Дагестане погибли двое росгвардейцев

Пострадали девять человек

МАХАЧКАЛА, 14 октября. /ТАСС/. В Унцукульском районе Дагестана двое сотрудников Росгвардии погибли в ДТП с грузовиком "Урал" и легковым автомобилем. Еще девять росгвардейцев получили травмы. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

"В результате двое сотрудников Росгвардии погибли, еще девять пострадали", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что авария произошла около 15:00. Военный грузовик "Урал" столкнулся с легковой машиной. Как сообщили в республиканском МВД, жертвами автокатастрофы стали водитель и один из пассажиров "Урала".