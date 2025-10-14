Родственникам погибших в ДТП сотрудников Росгвардии окажут помощь

В пресс-службе Северо-Кавказского округа ведомства сообщили, что устанавливаются все обстоятельства произошедшего

ПЯТИГОРСК, 14 октября. /ТАСС/. Помощь и поддержку окажут родственникам погибших сотрудников Росгвардии в ДТП в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского округа Росгвардии.

"В результате дорожно-транспортного происшествия в Республике Дагестан получили травмы, несовместимые с жизнью, двое сотрудников Росгвардии. Пострадавшие в аварии доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается квалифицированная помощь. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Родственникам погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ДТП с грузовиком "Урал" и легковым автомобилем погибли двое сотрудников Росгвардии. Еще девять росгвардейцев получили травмы.