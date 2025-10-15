Житель Кубани признался в вербовке в террористическую организацию

Он склонял знакомых к переезду на территорию Украины

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Краснодарскому краю/ ТАСС

КРАСНОДАР, 15 октября. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение жителю Туапсе в вербовке населения для участия в террористической организации на стороне Украины, он дал признательные показания в ходе допроса, сообщили журналистам в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

"В январе 2025 года в ходе личного общения со знакомыми пропагандировал деятельность запрещенной террористической организации и склонял их путем убеждения к переезду на территорию Украины и участию в деятельности террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации, а также стремился поддержать ее преступную деятельность путем вербовки в ряды организации новых участников. В ходе допроса дал признательные показания" , - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что фигуранту уголовного дела 20 лет, ему предъявлено обвинение в совершении преступлений по ч. 1 ст. 282.4 УК РФ (неоднократные пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики и символики), ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации), ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (склонение и вербовка лица в совершение преступления террористической направленности). Ранее он привлекался к административной ответственности за деяния экстремистской направленности, с июня 2023 года по май 2024 года размещал на своей странице в социальных сетях изображения и видео атрибутики и символики экстремистских организаций, деятельность которых запрещена в РФ.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал фигуранта.

Ранее в МВД России сообщали, что при содействии сотрудников ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в международном аэропорту Сочи был задержан мужчина. По данным правоохранителей, он состоял в рядах террористической организации и вербовал граждан России для участия в ней. По предварительной версии следствия, он действовал по указанию иностранного куратора и завербовал троих россиян, с которыми планировал направиться на территорию Украины.