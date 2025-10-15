Уволенного самарским губернатором главу Кинельского района госпитализировали

Юрию Жидкову оказывают необходимую помощь

САМАРА, 15 октября. /ТАСС/. Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которого накануне в грубой форме уволил губернатор Вячеслав Федорищев, госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве региона.

"Юрий Жидков госпитализирован в медицинское учреждение. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме. Состояния пациента стабильное", - сказали в ведомстве.

Во вторник Федорищев посетил Кинельский район, где раскритиковал состояние дома культуры, школы и других социальных объектов. Кроме того, он обратил внимание на лежавший в траве камень с разбитой мемориальной табличкой об установке обелиска землякам - участникам Великой Отечественной войны. Федорищев объяснил решение об отставке пренебрежением руководителя территории к истории Великой Отечественной войны. Видео, на котором Федорищев в резкой форме и с использованием бранных выражений сообщил Жидкову, что увольняет его, распространено в Telegram-каналах.

Как сообщили ТАСС в администрации Кинельского района, обязанности главы временно исполняет первый заместитель Дмитрий Григошкин. От дальнейших комментариев в администрации отказались.