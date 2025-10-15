ТАСС: в Краснодаре отели сети Marton опечатывают по решению суда

Всех людей попросили выйти из помещений

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Судебные приставы Краснодара приступили к исполнению судебного решения по конфискации активов бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его компаньонов - Андрея и Ивана Марченко. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Немедленное исполнение решения Останкинского суда Москвы об изъятии объектов недвижимости сети отелей Marton в доход государства по иску Генеральной прокуратуры проводится с утра в Краснодаре", - сказал собеседник агентства и добавил, что все здания опечатываются, всех людей просят выйти из помещений.

14 октября Останкинский суд Москвы удовлетворил антикоррупционный иск Генеральной прокуратуры к бывшему судье Верховного суда РФ Виктору Момотову и его компаньонам Андрею и Ивану Марченко об изъятии активов рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости.

Как сообщил в суде представитель прокуратуры, Момотов был связан с организованной преступной группировкой "Покровские", которая действовала на территории Ростовской области и Краснодарского края и известна захватом земель и активов в пользу ее членов. Также он просил приобщить к делу материалы по организации проституции, в том числе с участием несовершеннолетних, в принадлежащей Марченко сети отелей Marton. Кроме того, установлено, что бывший председатель Краснодарского краевого суда Александр Чернов через Момотова имел протекцию на уровне Верховного суда.