В Уфе после ДТП с участием 12 машин завели уголовное дело

В аварии погибли два человека, еще шесть пострадали

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Республики Башкортостан/ ТАСС

УФА, 15 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Уфе в отношении водителя грузовика, который допустил столкновение с 11 машинами, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии. В результате ДТП погибли два человека, шестеро пострадали.

"Главным следственным управлением МВД по Республике Башкортостан принято решение о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в отношении водителя грузовика 1998 года рождения. В настоящее время следователями ГСУ МВД по РБ назначены необходимые экспертизы и проводятся следственные действия для установления обстоятельств дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении.

ДТП произошло утром на пересечении Уфимского шоссе и улицы Новоженова в Уфе, там столкнулись 12 автомобилей. По данным полиции, у большегруза Shacman отказали тормоза и на скорости водитель допустил столкновение с 11 автомобилями. Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, в результате погибли два человека, еще шестеро получили травмы, один из пострадавших в тяжелом состоянии в реанимации.