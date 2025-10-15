Мэр Горловки сообщил о применении ВСУ дальнобойных орудий

Речь идет о дальнобойной гаубице М777 натовского производства

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые за полгода атаковали центр Горловки с использованием дальнобойной гаубицы М777 натовского производства. Об этом журналистам сообщил глава города Иван Приходько на Форуме туристических территорий в Москве.

Ранее Приходько сообщал, что 15 октября ВСУ атаковали центр Горловки, погибла мирная жительница. В результате обстрела также повреждены ряд многоквартирных домов и учреждения образования.

"Артиллерия нас доставать уже не в состоянии. В некоторых местах очень редко нас может достать натовское дальнобойное орудие "777" (гаубица М777 - прим. ТАСС). Практически их не применяли, более полугода, а сегодня как раз (ударили по Горловке - прим. ТАСС)", - сказал Приходько.

Форум туристических территорий (FTT-2025) проходит 15-16 октября в Москве на территории олимпийского комплекса "Лужники".