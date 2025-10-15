Замначальника ростовского главка МЧС отправили под домашний арест

Дмитрия Головчанова обвиняют в превышении должностных полномочий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 октября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону избрал домашний арест заместителю начальника главного управления МЧС России по Ростовской области Дмитрию Головчанову, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, передает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Суд постановил избрать Головчанову меру пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 27 суток, то есть до 9 декабря", - сказал судья.

Ранее следователь попросил суд назначить фигуранту меру пресечения в виде домашнего ареста, адвокат попросил избрать меру подзащитному в виде запрета определенных действий, а также разрешить двухчасовые прогулки.

По версии следствия, фигурант подписал акты приемки фактически невыполненных работ по строительству сооружения ГИМС в Таганроге, что повлекло причинение ущерба в более 10 млн рублей. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий) УК России.