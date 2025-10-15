ФСБ показала видео задержания террористок в Крыму

Ячейка состояла из четырех участниц, вербовавших мусульман в террористическую организацию

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. ФСБ показала видео задержания в Крыму членов женской ячейки международной террористической организации.

Ячейка состояла из четырех участниц. На местах их проживания сотрудники ФСБ нашли запрещенную на территории России пропагандистскую литературу, а также средства связи и электронные носители информации, использовавшиеся при ведении террористической деятельности.

В ведомстве сообщили, что задержанные вербовали мусульман. Они распостраняли среди крымских мусульман идеологию террористической организации.

Следственный отдел УФСБ по Республике Крым и Севастополю завел уголовные дела по ч. 1, 2 ст. 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации) УК РФ.