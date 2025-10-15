Суд в Италии отменил решение о высылке обвиняемого в подрыве "Северных потоков"

Было назначено следующее судебное разбирательство в новом составе

РИМ, 15 октября. /ТАСС/. Кассационный суд Италии, высшая судебная инстанция, удовлетворил апелляцию защиты украинского гражданина Сергея Кузнецова, оспорившего решение о выдаче его Германии. Там он обвиняется в подрыве "Северных потоков" в 2022 году.

"15 октября Шестая уголовная палата Кассационного суда отменила решение апелляционного суда о выдаче европейского ордера на арест по делу о подрыве "Северных потоков", назначив новое судебное разбирательство в новом составе", - сообщил адвокат Никола Канестрини.

Он намерен добиваться освобождения своего подзащитного, который находится с момента задержания 21 августа в итальянской тюрьме.

Адвокат назвал это решение "возобладавшим правом над государственными соображениями". Согласно его линии защиты, в европейском ордере на арест Кузнецова содержалась ошибочная правовая квалификация фактов. "Эта ошибка привела к нарушению права моего клиента на эффективное участие в судебном разбирательстве, что является нарушением принципов надлежащей правовой процедуры, закрепленных в Европейской конвенции о правах человека и праве Европейского Союза", - пояснил юрист. Он также указывал на "иммунитет" Кузнецова, поскольку он был военнослужащим государства, "находящегося в состоянии войны". При этом, по словам того же адвоката, украинские представители не связывались ни с самим Кузнецовым, ни с его защитниками.

Месяц назад суд города Болонья распорядился экстрадировать в Германию по запросу немецких судебных властей гражданина Украины Сергея Кузнецова, который обвиняется в подрыве трубопроводов "Северный поток". Суд счел, что в предоставленных документах имеются основания для передачи Кузнецова Германии, где он обвиняется в "антиконституционной диверсии", предусматривающей до 15 лет заключения.

Кузнецов был арестован на Адриатическом побережье в Италии в ночь на 21 августа по европейскому ордеру, выданному германскими судебными властями. Итальянский суд оставил его под стражей на все время рассмотрения запроса об экстрадиции из-за угрозы побега. По данным германских СМИ, Кузнецов считается главой диверсионной группы из семи человек, осуществившей подрыв подводной части трубопроводов.