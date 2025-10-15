Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков

В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались три раза, сообщили в региональном МЧС
Редакция сайта ТАСС
21:50

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали семь сейсмособытий.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой до 5,5. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались три раза", - сказали в ведомстве.

В настоящее время в регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них. 

РоссияКамчатский край