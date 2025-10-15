На Камчатке за сутки зафиксировали семь афтершоков
21:50
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали семь сейсмособытий.
Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло семь афтершоков магнитудой до 5,5. В населенных пунктах региона подземные толчки ощущались три раза", - сказали в ведомстве.
В настоящее время в регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.