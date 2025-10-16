"ЛизаАлерт": опыт поиска семьи Усольцевых поможет в развитии работы поисковиков

По словам федерального инструктора школы "ЛизаАлерт" Нины Маньковской, то, что произошло с Усольцевыми, еще раз показывает важность знания алгоритмов безопасности, особенно если это связано с природными рисками

Редакция сайта ТАСС

© Мила Степанян/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 16 октября. /ТАСС/. Методики поиска семьи Усольцевых, которая в конце сентября пропала в горной тайге в Партизанском районе Красноярского края, будут использовать волонтеры в будущем. Об этом ТАСС сообщила федеральный инструктор школы "ЛизаАлерт", эксперт межрегиональных форумов по детской безопасности Нина Маньковская.

Читайте также

Холод опаснее медведей. Под Красноярском ищут пропавшую семью туристов

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России.

"Тактики, методики поиска, конечно, будут тоже меняться с учетом опыта, который был получен на этом поиске [семьи Усольцевых]. Местность очень сложная, работа очень сложная, огромный объем этой работы проделан. Конечно, после таких поисков всегда мы делаем разбор, всегда анализируем все, что было применено там. Анализируем, насколько это было эффективно, и стараемся меняться к лучшему", - рассказала Маньковская.

По словам Маньковской, то, что произошло с Усольцевыми, еще раз показывает важность знания алгоритмов безопасности, особенно если это связано с природными рисками. "Любой лес - это стихия, и ко встрече с этой стихией нужно готовиться. Не пренебрегать никакими средствами безопасности, средствами, которые позволят дождаться помощи", - добавила федеральный инструктор школы.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярском крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Сигнал зафиксирован на расстоянии 7 км от поселка Кутурчин.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения следственных действий и установления обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.