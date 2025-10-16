В Сумской области поврежден объект инфраструктуры

Воздушная тревога в области продолжалась почти 19 часов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Объект инфраструктуры получил повреждения в Белопольской общине Сумской области на севере Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Олег Григоров.

В свою очередь в Telegram-канале Нацполиции Украины информировали о повреждениях ряда объектов критической и промышленной инфраструктуры в регионе.

15 октября и ночь на 16 октября воздушная тревога в области продолжалась почти 19 часов.