Пострадавшие в ДТП в Амурской области рабочие являются гражданами Турции

Из 49 пострадавших один человек погиб, 14 госпитализировано

Редакция сайта ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 октября. /ТАСС/. Рабочие, перевернувшиеся на автобусе в Амурской области, являются гражданами Турции. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Попавший в аварию автобус перевозил сотрудников компании Yamata - это турецкая организация. По имеющейся информации, граждане, находившиеся в автобусе, - работники этой организации, являются гражданами Турции", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла утром 16 октября на 19-м км подъезда к городу Свободному. Легковой автомобиль Toyota Probox столкнулся с автобусом, который перевозил работников подрядной организации, участвующих в строительстве Амурского газохимического комплекса. После этого автобус съехал с дороги и перевернулся. Все пассажиры автобуса были иностранцами.

Из 49 пострадавших один человек погиб, 14 госпитализировано. 13 человек находятся в отделении травматологии в состоянии средней степени тяжести, один - в реанимации в тяжелом состоянии. По факту ДТП было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).