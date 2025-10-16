В запорожском Минздраве рассказали о состоянии раненых в Великой Знаменке

Один из пострадавших находится в состоянии средней тяжести, второй получил поверхностные ранения

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Юноша 2005 года рождения, получивший ранения при атаке двух дронов ВСУ в селе Великая Знаменка, находится в состоянии средней степени тяжести, подросток 2010 года рождения получил поверхностные ранения. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве здравоохранения Запорожской области.

"Юноша 2005 года рождения, находится в Мелитопольской областной больнице, диагностированы осколочные ранения средней степени тяжести. Угрозы для жизни нет. Всю необходимую медицинскую помощь получает в полном объеме. Подросток 2010 года рождения, получил поверхностное ранение, помощь оказана амбулаторно в местной больнице", - сообщили ТАСС в Минздраве.

15 октября днем два дрона ВСУ атаковали одну из улиц села Великая Знаменка, ранения получили подростки 2005 и 2010 годов рождения, кроме того, загорелся автомобиль и домовладение.