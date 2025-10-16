Мэрия Калининграда сообщила о штатной работе на фоне сообщений об обысках

В здании администрации муниципалитета проводятся обыски

КАЛИНИНГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники администрации Калининграда работают в штатном режиме на фоне заявлений о том, что в здании администрации муниципалитета проводятся обыски. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Администрация работает в штатном режиме", - сказала собеседница агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, в здании администрации Калининграда рабочий процесс проходит в спокойном режиме: часть сотрудников покидают кабинеты в связи с завершением рабочего дня. Вход в здание для граждан не закрыт. Бюро пропусков и гардероб также работают штатно.

Ранее источник ТАСС сообщил, что в администрации Калининграда проходят обыски высокопоставленных чиновников. По его словам, оперативные действия могут быть связаны с хищением средств при реализации проектов благоустройства города.