Раскрыта схема хищения 1 млн рублей у потерявшей сына на СВО

Аферист рассказывал женщине о работе украинского центра информационно-психологических операций и показывал документы на украинском языке, где фигурировали ее данные

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мошенники похитили 1 млн рублей у женщины, потерявшей сына на специальной военной операции. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.

Читайте также

С мошенниками разговор короткий. Чем короче — тем лучше

"В мессенджере Telegram неизвестный мужчина написал женщине, потерявшей сына на СВО. Представившись командиром взвода, где служил погибший, он завел доверительный разговор, выражал соболезнования и постепенно перевел общение на тему "угроз от украинских спецслужб", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что аферист рассказывал женщине о работе украинского центра информационно-психологических операций (ЦИПсО) и показывал документы на украинском языке, где фигурировали ее данные. "Злоумышленники обеспечили "контакт" и создали нужный психологический настрой для дальнейших действий", - отметили в киберполиции.

Затем в схему включились якобы "офицеры ФСБ и специалисты по кибербезопасности", которые убеждали женщину, что ее персональные данные могли попасть к противнику. "Под предлогом "проверки утечки" и "блокировки подозрительных счетов" они заставили потерпевшую снять собственные накопления и средства родственников - в общей сложности порядка миллиона рублей", - рассказали в УБК.

Мошенники действовали хладнокровно и методично: общались по заранее подготовленным сценариям, подключали подставные аккаунты, ссылались на приказы и законы, отметили в киберполиции. При этом каждое сообщение сопровождалось элементами психологического давления - угрозами, фальшивой заботой и просьбами "не рассказывать никому о ходе операции".