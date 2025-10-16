ТАСС: в мэрии Калининграда изъяли документы по делу о мошенничестве
16:24
КАЛИНИНГРАД, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов изъяли документы в администрации Калининграда в ходе проведенного обыска. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"В ходе обысков изъята документация. Дело возбуждено по статье о мошенничестве", - сказал собеседник агентства.
Ранее источник ТАСС сообщил, что в администрации Калининграда проходят обыски. По его словам, оперативные действия могут быть связаны с хищением средств при реализации проектов благоустройства города. При этом работа администрации города проходит в штатном режиме.