На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков
16 октября, 21:51
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали девять сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.
"За сутки произошло девять афтершоков магнитудой до 5,5. В населенных пунктах региона они не ощущались", - сказали в ведомстве.
В регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.