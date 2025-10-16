На Камчатке за сутки зафиксировали девять афтершоков

Они не ощущались

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после июльского землетрясения магнитудой 8,8 продолжается на Камчатке, за сутки ученые зафиксировали девять сейсмособытий. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"За сутки произошло девять афтершоков магнитудой до 5,5. В населенных пунктах региона они не ощущались", - сказали в ведомстве.

В регионе активность зафиксирована на пяти вулканах. По мнению ученых, землетрясения пробудили некоторые из них.