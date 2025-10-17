На Камчатке уровень сейсмичности снизился до высокого

За неделю зафиксировали 17 афтершоков

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 октября. /ТАСС/. Афтершоковый процесс после мощного землетрясения 30 июля продолжается на Камчатке, уровень сейсмичности за неделю снизился с экстремально высокого до высокого. Об этом ТАСС сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

Читайте также

Что известно о землетрясении на Камчатке

"Землетрясение 30 июля сопровождается афтершоковой последовательностью, убывающей с течением времени. Всего за неделю зафиксировано 17 ощутимых афтершоков, 11 из которых ощущались в Петропавловске-Камчатском. Самые сильные сотрясения - до пяти баллов - вызвало сейсмособытие 11 октября. Уровень сейсмичности камчатского участка зоны субдукции - снижается, сейчас он высокий", - рассказали в учреждении.