Полиция Молдавии уточнила, что в аэропорту обнаружено взрывчатое вещество

Пограничная полиция оперативно приняла меры для эвакуации пассажиров и персонала аэропорта

КИШИНЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Пограничная полиция Молдавии уточнила, что в багаже одного из пассажиров в аэропорту Кишинева было обнаружено взрывчатое вещество.

Ранее портал Index сообщал о взрывном устройстве в багаже. Из сообщения полиции не ясно, готово ли было вещество в багаже к использованию.

"Пограничная полиция сообщает, что в настоящее время в международном аэропорту Кишинева "Евгений Дога" обнаружен багаж, содержащий взрывчатое вещество, - говорится в сообщении. - Пограничная полиция оперативно приняла меры для эвакуации пассажиров и персонала аэропорта. На месте присутствуют специализированные подразделения министерства внутренних дел. Регистрация пассажиров приостановлена, возможны изменения в расписании рейсов".

По информации молдавских СМИ, взрывчатка была обнаружена при сканировании багажа гражданина Албании, который должен был вылететь из Кишиневе в Милан. Хозяин багажа скрылся, его разыскивает полиция.