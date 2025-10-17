Балицкий: ВСУ постоянно атакуют инфраструктуру ЗАЭС

Власти делают все для защиты станции, отметил губернатор Запорожской области

Редакция сайта ТАСС

© Александр Полегенько/ Владислав Сергиенко/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины постоянно атакуют Запорожскую атомную электростанцию, однако власти региона и сотрудники ЗАЭС делают все возможное для обеспечения ее безопасности. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

Читайте также

Евгений Балицкий: мы выявляем всех причастных к обстрелам Запорожской области

"Противник постоянно создает проблемы, бьет по инфраструктуре, по периферии атомной станции. Восстанавливаем, ремонтируем, удерживаем ее в режиме, чтобы она не представляла опасности ни для кого, живущих сегодня на Земле. Что касается средств и сил, то у нас их достаточно, и советские заделы были достаточно мощные. Также у нас расквартирован полк РХБЗ (войска радиационной, химической и биологической защиты - прим. ТАСС), который сегодня готов к ликвидации любых невероятных последствий", - сказал губернатор ТАСС.

Он добавил, что от украинского режима можно ожидать любых действий, поэтому все силы на ЗАЭС всегда наготове и никакие усилия ВСУ не помешают им выполнять поставленные задачи.

Запорожская АЭС уже три недели работает на аварийных дизель-генераторах, поскольку все линии внешнего энергоснабжения повреждены в результате боевых действий и не функционируют. Последняя, высоковольтная ЛЭП 750 кВ "Днепровская" повреждена из-за обстрела ВСУ 23 сентября, специалисты не могли приступить к ее восстановлению из-за обстрелов противника. Еще одна линия, 330 кВ "Ферросплавная-1" отключена с 7 мая, повреждение находится на подконтрольной Украине территории на правом берегу Днепра. 9 октября в МАГАТЭ заявили, что процесс восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС начался после контактов агентства с российской и украинской сторонами.