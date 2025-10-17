В Ярославле частично оправдали экс-управляющего региональным офисом ВТБ Гофтмана

Его оправдали по делу о превышении должностных полномочий, но признали виновным в разглашении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну

Редакция сайта ТАСС

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Ярославский областной суд в повторном апелляционном рассмотрении оправдал бывшего управляющего отделением ВТБ в Ярославле Илью Гофтмана по делу о превышении должностных полномочий, он признан виновным в разглашении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, без согласия их владельца. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"По обвинению по ч. 1 ст. 286 приговор Кировского районного суда отменен с вынесением оправдательного приговора. По ч. 2 ст. 183 приговор Кировского районного суда оставлен без изменения, по данной статье Гофтману было назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Гофтман был освобожден от наказания за это преступление в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - сказала собеседница агентства.

В марте 2024 года Кировский районный суд признал Гофтмана виновным в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и разглашении сведений, составляющих коммерческую и банковскую тайну, без согласия их владельца (ч. 2 ст. 183 УК РФ). Ему было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда 24 февраля отменила обвинительный приговор и оправдала Гофтмана. По данным пресс-службы суда, Гофтман был признан невиновным и оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления.

Прокурор и потерпевший подали жалобы на решение Ярославского областного суда. Второй кассационный суд общей юрисдикции отменил апелляционное постановление и возвратил дело Гофтмана на новое рассмотрение в Ярославский областной суд.