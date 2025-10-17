Полицейских по делу журналистов Baza просят перевести под домашний арест

Они обвиняются в получении взяток и превышении должностных полномочий

Начальник дежурной части УМВД Краснодара Александр Аблаев © Официальный Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Следователь ходатайствует об изменении меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест начальнику дежурной части УМВД Краснодара Александру Аблаеву, старшему оперуполномоченному уголовного розыска отдела полиции № 3 УМВД России по Белгороду Александру Селиванову и оперуполномоченному отдела уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" Сергею Ковалеву, обвиняемым в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza и в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили ТАСС в Замоскворецком суде.

"Прошу изменить меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении Александра Аблаева, Александра Селиванова и Сергея Ковалева на домашний арест сроком на 2 месяца", - сказано в судебном документе.

По данным следствия, полицейские получали взятки от главного редактора Baza Глеба Трифонова и его коллеги Татьяны Лукьяновой за информацию для публикаций в Telegram-канале. Сотрудники МВД признали вину и активно сотрудничают со следствием.

В сентябре Замоскворецкий суд Москвы отправил журналистов под домашний арест сроком до 20 октября. Трифонову и Лукьяновой разрешено общаться только со следователем, адвокатом и близкими родственниками. Трифонов и Лукьянова написали явку с повинной и полностью раскаялись. Заседание проходило в закрытом режиме.