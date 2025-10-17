Реклама на ТАСС
При взрыве на заводе в Стерлитамаке могли пострадать восемь человек

Ведутся поисковые работы, сообщил глава администрации городского округа город Стерлитамак Эмиль Шаймарданов
16:35
обновлено 16:44
УФА, 17 октября. /ТАСС/. Всего восемь человек могли получить травмы при взрыве на предприятии "Авангард" в Стерлитамаке, поисковые работы продолжаются. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава администрации городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан Эмиль Шаймарданов.

"Сейчас 3 человека доставлены в Городскую клиническую больницу №1. По информации руководства предприятия, еще 5 человек могли пострадать. Сейчас ведутся поисковые работы", - говорится в сообщении. 

