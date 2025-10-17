После взрыва на заводе в Стерлитамаке пять человек остаются под завалами

Их судьба пока неизвестна

УФА, 17 октября. /ТАСС/. В Башкирии пять человек находятся под завалами после взрыва в цехе предприятия "Авангард" в Стерлитамаке. Об этом сообщили в администрации городского округа со ссылкой на руководство завода.

"По информации руководства предприятия, под завалами остаются пять человек, их судьба пока неизвестна", - сообщается в Telegram-канале администрации Стерлитамака.