В Стерлитамаке опровергли информацию о необходимости эвакуации жителей

Пожара и выделения вредных веществ нет, сообщил глава администрации города Эмиль Шаймарданов

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Глава администрации Стерлитамака Эмиль Шаймарданов опроверг информацию о необходимости эвакуации жителей города после взрыва на заводе "Авангард".

"В чатах и в соцсетях стало появляться много фейковой информации. Никаких заявлений об эвакуации никто не делал. Могу сказать, что жителям города ничего не угрожает, нет никакого пожара и выделения вредных веществ. Еще раз прошу - доверяйте официальным источникам", - написал Шаймарданов в своем Telegram-канале.

Он привел в пример распространенное в интернете фейковое сообщение о необходимости эвакуации жителей города из-за угрозы выброса опасных веществ.

ФКП "Авангард" занимается производством промышленной взрывчатки и химической продукции.