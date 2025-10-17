В больнице Стерлитамака открыли горячую линию

Она предназначена для обращений граждан по вопросам состояния пациентов, пострадавших при взрыве

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Городская клиническая больница города Стерлитамака, куда доставляют пострадавших при взрыве на заводе "Авангард", открыла горячую линию для обращений граждан по вопросам состояния пациентов. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

"Внимание! Работает горячая линия в ГКБ [Городская клиническая больница] №1", - отмечается в сообщении.