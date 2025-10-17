ТАСС: для поиска людей под завалами после взрыва в Башкирии привлекли собак

Взрыв произошел на заводе "Авангард" в Стерлитамаке

УФА, 17 октября. /ТАСС/. Люди остаются под завалами после взрыва на заводе "Авангард" в Стерлитамаке. Специалисты привлекли для их поиска собак, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Ведутся поиски людей. [Пострадавшие] остаются под завалами, применяются собаки", - сказал собеседник агентства.

ФКП "Авангард" занимается производством промышленной взрывчатки и химической продукции.