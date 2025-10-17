В Южно-Сахалинске ликвидировали пожар на складе с канцтоварами

Площадь возгорания составила 1 тыс. кв. м

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе с канцтоварами в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в своем Telegram-канале.

"Пожар в Южно-Сахалинске ликвидирован", - сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что на складе с канцтоварами на улице Колодезная в Южно-Сахалинске произошел пожар. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Предварительно, пострадавших нет.