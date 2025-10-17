В Южно-Сахалинске ликвидировали пожар на складе с канцтоварами
Редакция сайта ТАСС
21:23
МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание на складе с канцтоварами в Южно-Сахалинске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ в своем Telegram-канале.
"Пожар в Южно-Сахалинске ликвидирован", - сказали в министерстве.
Ранее сообщалось, что на складе с канцтоварами на улице Колодезная в Южно-Сахалинске произошел пожар. Площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м. Предварительно, пострадавших нет.