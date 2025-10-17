В Стерлитамаке под завалами после взрыва на заводе находятся два человека

Возможно, есть погибшие

УФА, 18 октября. /ТАСС/. Двое человек остаются под завалами после взрыва на предприятии в Стерлитамаке. Об этом сообщил ТАСС премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.

"Заканчивается работа по извлечению из-под завалов пострадавших. <…> Под завалами остались два человека, по которым идет работа", - сказал собеседник агентства.

Отвечая на вопрос ТАСС, есть ли погибшие, он сказал: "Есть предположения, что может так быть".

В своем Telegram-канале Назаров сообщил, что власти держат ситуацию на контроле. "На месте происшествия находятся все необходимые экстренные службы и правоохранительные органы, ведется разбор завалов силами спасателей", - добавил он.

По его словам, угрозы для здоровья жителей Стерлитамака и сотрудников предприятия нет.